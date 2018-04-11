В Lufthansa Group ознакомлены с рекомендациями Eurocontrol в связи с ситуацией в Сирии

БЕРЛИН, 11 апр /ПРАЙМ/. В Lufthansa Group ознакомлены с рекомендациями Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) в связи с ситуацией вокруг Сирии , однако авиакомпании концерна уже давно не совершают полетов в указанном воздушном пространстве по соображениям безопасности.

"Предупреждение Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) нам известно, и мы находимся в этой связи с тесном контакте с ведомствами. Указанное воздушное пространство в восточном Средиземноморье давно не используется авиакомпаниями Lufthansa Group в целях превентивной безопасности", — заявили в пресс-службе.