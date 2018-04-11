Москва возмущена заявлением ВОЗ о пострадавших в Думе, заявил Гатилов

В среду Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором утверждается, что в медицинские учреждения после предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума за помощью обратились около 500 человек. Как отмечается, у обратившихся в медучреждения были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и нарушения в работе центральной нервной системы. В Генштабе ВС РФ выразили обеспокоенность сообщениями ВОЗ, так как представители сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии , участвующих в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте, не обладают подобной информацией.

"Мы жестко потребовали опровержения. Сами представители ВОЗ были вынуждены отметить, что у них нет данных применения химического оружия в Думе и что вся эта информация основывается на источниках, находящихся далеко за пределами Сирии, в турецком Газиантепе. Поэтому у нас возникают очень серьезные вопросы к этой организации", — сказал он.

Постпред РФ подчеркнул, что Москва была возмущена публикацией бездоказательного сообщения ВОЗ в среду.

По его словам, Россия уже официально информировала, в том числе членов Совбеза ООН , что после освобождения Думы от боевиков туда для сбора данных были направлены российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты.

"Были взяты пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ", — рассказал он.

Кроме этого, по его словам, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели опрос местных жителей, в ходе которого ни один из них, а также выходящие из Думы боевики не подтвердили факт химической атаки или применения химического оружия.

"Хорошо известно, что в Думе осталась работать только одна действующая больница. Все остальное не функционирует. Поэтому, откуда ВОЗ взял эту информацию — большой вопрос. Не исключаем, что на руководство ВОЗ было оказано соответствующее давление со стороны некоторых западных стран, которые и ведут сейчас дело к нагнетанию напряженности вокруг Сирии", — подчеркнул Гатилов.

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