Члены СПЧ готовы выехать в Сирию для доставки гуманитарной помощи

В среду состоялось заседание попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», который возглавляет Федотов.

"Мы обсуждали сегодня, помимо прочего, вопрос о сборе медикаментов для университетского госпиталя Тишрин в Латакии , где вместе с Лизой Глинкой мы побывали в сентябре 2016 года", — цитирует сайт СПЧ его слова.

Он отметил, что участники заседания говорили и о других аспектах оказания гуманитарной помощи сирийскому народу. «В частности, сейчас пытаемся организовать операцию по пересадке костного мозга больному раком маленькому Юсифу», — добавил Федотов.

"Члены Совета готовы в любой момент выехать в Сирию не только для доставки гуманитарной помощи, но и для участия в общественном мониторинге ситуации, чтобы все, кто искренне переживает за судьбы людей, оказавшихся в зоне затяжного вооруженного конфликта, имели правдивую информацию о реальном положении дел", — заявил глава СПЧ.

Основатель фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны , который направлялся в Сирию. Она создала фонд «Справедливая помощь» для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова . В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на «Справедливая помощь доктора Лизы».

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