Россия сообщила о пяти случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии сообщила о пяти случаях нарушения режима прекращения боевых действий за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны

Хомс. Случаи стрельбы отмечены в провинциях Алеппо, Латакия

«Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Хомс», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуацию в зонах деэскалации оценивают как стабильную.

В понедельник, 16 апреля, в свои дома в Восточной Гуте вернулись 580 мирных жителей, а с начала гуманитарной операции их число превысило 59,5 тыс.