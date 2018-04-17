Россия сообщила о пяти случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки 

Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии сообщила о пяти случаях нарушения режима прекращения боевых действий за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
«Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Хомс», — говорится в сообщении ведомства.
Ситуацию в зонах деэскалации оценивают как стабильную.
В понедельник, 16 апреля, в свои дома в Восточной Гуте вернулись 580 мирных жителей, а с начала гуманитарной операции их число превысило 59,5 тыс.