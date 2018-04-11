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В СПЧ обсудили с правозащитниками HRW участие в организации диалога в Сирии
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В СПЧ обсудили с правозащитниками HRW участие в организации диалога в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров сообщил РИА Новости, что обсудил с представителями международной правозащитной организации Human Rights Watch участие в организации внутрисирийского диалога, в том числе запрошена информация о гуманитарных потребностях сирийских организаций.
Бобров встретился в среду с заместителем директора отделения Human Rights Watch (HRW) по Ближнему Востоку и Северной Африке Ламой Факих и исследователем по Сирии Сарой Кайяли. По итогам встречи российский правозащитник отметил, что встреча прошла конструктивно. Политические моменты правозащитники не обсуждали, уточнил он, «поскольку политикой не занимаемся и в ней не разбираемся».
"Обсуждали в основном организацию внутрисирийского диалога. Я проинформировал коллег, что нам нужна информация от местных и региональных сирийских организаций об их потребностях — и гуманитарных, и институциональных, и методических, и о том, что именно мы можем сделать для становления мира на сирийской земле", — рассказал Бобров.
Он напомнил, что над этой темой уже давно работают некоторые коллеги по СПЧ, в частности, Сирию посещали глава СПЧ Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка, трагически погибшая в декабре 2016 года при крушении Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Сейчас этой темой занимается член СПЧ, журналист Максим Шевченко, отметил замглавы совета.
Бобров рассказал, что в ходе встречи представители HRW затронули проблему похищений людей. Они считают, что РФ могла бы чаще акцентировать внимание на случаях, когда такие события не расследуются, и, если бы голос России был активнее, то, возможно, таких случаев было бы меньше, а похитителей находили бы чаще, добавил собеседник агентства.
"Наше министерство иностранных дел, по мнению коллег, не уделяет этому должного внимания. Мы попросили у них более детальную информацию и в дальнейшем донесем это до МИДа и еще некоторые вещи донесем, по которым у коллег есть обеспокоенность", — сказал замглавы СПЧ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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