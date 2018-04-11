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«Исламское государство»* пригрозило России и Путину терактами во время чемпионата мира по футболу
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«Исламское государство»* пригрозило России и Путину терактами во время чемпионата мира по футболу 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Боевики "Исламского государства"* начали распространять в интернете угрозы о планирующихся терактах в России во время чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в 11 российских городах. На это обратили внимание специалисты
SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов в интернете.
Последователи ИГ*, как отмечают эксперты, активно публикуют в соцсетях постеры с изображением бомб, террористов-смертников и оружия и угрозами сорвать проведение крупнейшего международного футбольного турнира.
Кроме того, на одном из плакатов есть изображение президента РФ Владимира Путина, выступающего с трибуны на стадионе. На теле главы государства расположен прицел снайперской винтовки. Неподалеку от него изображен террорист с автоматом АК-47 в руке. «Путин заплатит за убийства мусульман», — обещают боевики.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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