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Экспертиза грунта в Думе не выявила отравляющих веществ
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Экспертиза грунта в Думе не выявила отравляющих веществ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экспертиза грунта и осколков с места предполагаемой химатаки в Думе не выявила отравляющих веществ, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента", — рассказал он.
Познихер отметил, что специалистами РХБ-защиты «взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы „применения“ химоружия». Он подчеркнул, что их экспертиза «показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ».
"В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города", — подчеркнул он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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