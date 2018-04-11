Экспертиза грунта в Думе не выявила отравляющих веществ

"Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента", — рассказал он.

Познихер отметил, что специалистами РХБ-защиты «взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы „применения“ химоружия». Он подчеркнул, что их экспертиза «показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ».

"В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города", — подчеркнул он.