Удары по Сирии осложнят ситуацию в стране, считает экс-премьер Ирака

"Ракетные удары по Сирии не способны решить сирийскую проблему, не помогут сдвинуть ее, необходимо немедленно вернуться к политическому решению, вернуться к выводам Женевской конференции-1 для организации процесса передачи власти в Сирии ", — сообщил аль-Алави в среду РИА Новости в кулуарах конференции по арабской политике.

По его словам, Россия может сыграть ведущую роль в созыве новых переговоров в Женеве, чтобы на основе выводов первой конференции как можно быстрее организовать процесс передачи власти от Башара Асада

"Военные методы не приведут к результату, ударят пятью-шестью ракетами, но это не приведет к решению конфликта, а мы ищем его решение, а оно должно быть политическим", — подчеркнул аль-Алави, который поддерживал вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.

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