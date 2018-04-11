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Удары по Сирии осложнят ситуацию в стране, считает экс-премьер Ирака
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Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Удары по Сирии осложнят ситуацию в стране, считает экс-премьер Ирака 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 11 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможный удар западных стран по объектам сирийской армии не приведет к прогрессу в решении сирийской проблемы, считает экс-премьер Ирака, лидер крупнейшей партии «Движение национального согласия» Айяд аль-Алави.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля принять решение об ответе на химатаку.
"Ракетные удары по Сирии не способны решить сирийскую проблему, не помогут сдвинуть ее, необходимо немедленно вернуться к политическому решению, вернуться к выводам Женевской конференции-1 для организации процесса передачи власти в Сирии ", — сообщил аль-Алави в среду РИА Новости в кулуарах конференции по арабской политике.
По его словам, Россия может сыграть ведущую роль в созыве новых переговоров в Женеве, чтобы на основе выводов первой конференции как можно быстрее организовать процесс передачи власти от Башара Асада.
"Военные методы не приведут к результату, ударят пятью-шестью ракетами, но это не приведет к решению конфликта, а мы ищем его решение, а оно должно быть политическим", — подчеркнул аль-Алави, который поддерживал вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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