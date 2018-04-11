Росатом может сам построить АЭС в Турции, считает посол России

"Когда и если найдутся турецкие хозяйствующие субъекты, желающие и, что важно, могущие принять финансовое участие в реализации проекта АЭС «Аккую» и, соответственно, потом получать свою долю соответствующей прибыли, то этот вопрос может быть рассмотрен. По сути, он не политический, а хозяйственный… А если не будет соинвестора — что ж, значит Росатом «поднимет» этот проект сам", — сказал Ерхов.

По его словам, в процессе реализации проекта имеется в виду уделить большое внимание его «локализации», он открывает большие возможности для привлечения местного бизнеса, прежде всего по субконтракту.

"Стратегическая цель — дать «первый ток» к 100-летию Турецкой Республики, то есть в 2023 году. Уверен, она будет достигнута", — добавил посол.

Строительство блока №1 АЭС «Аккую» началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

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