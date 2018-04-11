Союзники США срывают планы Трампа нанести немедленный удар по Сирии

Ирана и И все же ключевым фактором, возможно, заставившим Трампа на время отступить от подготовленного его советниками сценария, стали сомнения в «честной игре» Вашингтона, которые возникли у союзников США . Мировые СМИ обратили внимание, что после многочисленных гневных комментариев в Twitter главы Белого дома и щедро раздаваемых им же обещаний «жесткого ответа» Дамаску Трамп начал проявлять чуть большую сдержанность. От комментариев отказалась и пресс-секретарь Белого дома , сообщив, что президент скоро сам объявит о мерах, которые предпримет в отношении сирийского коллеги Башара Асада . Введенный американской администрацией режим тишины в отношении дальнейших планов по Сирии имеет несколько объяснений. Первое, очевидное, — в Вашингтоне услышали российское предупреждение о непредсказуемых последствиях удара по Сирии. Как написала французская Figaro, после выхода на сцену новых военных игроков — России Турции — ситуация осложнилась. Тесное соприкосновение войск делает довольно трудной любую операцию, потенциально более амбициозную, нежели политический или дипломатический удар, направленный против Дамаска.

Во-вторых, Белый дом, возможно, не ожидал столь резвой реакции на ситуацию в сирийской Думе со стороны Организации по запрещению химоружия. Если прежде она отказывалась направить к месту предполагаемых химатак в Сирии своих представителей из соображений безопасности, используя для анализа полученные обходными путями данные, то на этот раз все пошло по другому, не удобному для Вашингтона сценарию. Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил о направлении специальной миссии в город Дума для расследования после того, как Россия и Сирия гарантировали безопасность экспертов организации. Тем самым в планах Трампа по нанесению удара по Сирии исчезла логика — его желание разбомбить страну, пригласившую инспекторов ОЗХО и гарантировавшую им безопасность, удивило даже ближайших союзников Вашингтона. Подобная ничем не оправданная поспешность, утверждают эксперты, может привести к тому, что американцам придется действовать против режима Асада почти в одиночку, несмотря на то, что направляющийся к берегам Сирии флот США сопровождают немецкие и французские военные корабли.

Третий фактор, который вынужден учитывать Трамп, носит внутриамериканский характер. На данный момент, кроме снятого «Белыми касками» видео о якобы совершенной в городе Дума химатаке, президенту США нечего предъявить в качестве доказательства виновности Дамаска. Никаких дополнительных подтверждений факта применения отравляющих веществ нет, показания якобы наблюдавших за происходящим свидетелей путаные, а Россия и Сирия, ссылаясь на информацию сирийского Красного полумесяца, утверждает: никакой химатаки вообще не было, и в больницы с признаками отравления никто не обращался. Свои действия против Сирии американская администрация не в состоянии подкрепить и заключением экспертов ОЗХО, которые только собрались в Дамаск для выяснения обстоятельств инцидента. При этом многие конгрессмены, даже будучи негативно настроенными против Сирии, подчеркивают, что Трамп в принципе не имеет права единолично принимать решения о военных операциях, будь то в Сирии, Иране, Северной Корее или где-либо еще.

И, наконец, не склонная выносить без указаний сверху сор из избы газета Times сообщила о разговоре Трампа с британским премьером Терезой Мэй . В ходе беседы Мэй якобы отказалась поддержать немедленный удар США по Сирии, потребовав более убедительных доказательств, что химатака действительно была совершена. И это «прозрение» Мэй заставляет задуматься над ее ролью в деле об отравлении британского агента Сергея Скрипаля . В частности, над тем, кто и с какой целью буквально через считанные часы после покушения подложил главе правительства Альбиона якобы безусловные доказательства виновности Москвы в событиях в Солсбери. На основании этих сведений Мэй объявила о причастности России к покушению. Но по мере того, как раскручивалось дело, возможно, премьер стала подозревать, что предоставленные ей сведения были недостоверными, но уже не имеет возможности дать задний ход. Поэтому в отношении инцидента в сирийском городе Дума Мэй проявила куда большую, чем в «деле Скрипаля», предусмотрительность, отказавшись принимать на веру американские разъяснения.

У этой истории есть еще один любопытный нюанс. Как написала арабская электронная газета «Аль-Баваба», к уговорам Мэй нанести военный удар по Сирии подключился экс-премьер Британии Тони Блэр . Возможно, это обстоятельство еще сильнее насторожило Мэй: ведь именно Блэру, которого в мире прозвали «пуделем США», пришлось извиняться перед англичанами за вторжение в Ирак для свержения Саддама Хусейна на основе, как позже выяснилось, ошибочных разведданных. И вряд ли нынешней главе британского правительства хотелось бы наступать на прежние грабли.

Достаточно «вязкую» — ни да, ни нет — позицию занял в отношении сирийского досье президент Франции . С одной стороны, он вроде бы поддержал Трампа в его планах нанести удар по Сирии, с другой — поставил перед ним условие: Франция атакует только те объекты, которые связаны с химическим производством. Такая «вертлявость» союзника вряд ли понравилась Белому дому, где понимают: Елисейский дворец в любой момент может поменять взгляды на военную операцию. В целом, и Франция, и Германия также, как Тереза Мэй хотели бы дождаться результатов проводимого Организацией по запрещению химоружия расследования, чтобы принять основанное на реальных фактах решение и не оказаться под каблуком вашингтонских стратегов.

Даже в прошлом ближайшие арабские союзники Белого дома — Саудовская Аравия Катар и Арабские Эмираты — на словах поддержав американский план удара по Сирии, заняли выжидательную позицию, отлично сознавая непредсказуемые последствия действий Трампа с его «самыми великими вооруженными силами в мире» в регионе.

Впрочем, пропагандистско-политический твит Трампа по ситуации Сирии, опубликованный им в среду в семь утра по вашингтонскому времени, демонстрирует, что президенту США не терпится на практике проверить, смогут ли русские сбивать «умные» американские ракеты. О желании выяснить, что же на сам деле произошло в сирийском городе Дума, Трамп не написал ни слова. Да его, похоже, это совершенно не интересует…

Между тем В среду Трамп через Twitter внезапно призвал Россию «прекратить гонку вооружений». «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны, — написал он. — Но причин для этого нет. Россия нуждается в нас для помощи своей экономике, и это можно было бы сделать очень легко. Все, что нам надо — чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?».