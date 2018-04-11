Делегация Госдумы прибыла в Сирию

Делегация Госдумы во главе с координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным ("Единая Россия") прибыла в среду с визитом в САР, передает корреспондент ТАСС.
В рамках визита предстоят встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас"), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Для участия в соответствующей церемонии в Сирию прибудут представители руководства единороссов.
Предполагается также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.