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Делегация Госдумы прибыла в Сирию
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Делегация Госдумы прибыла с визитом в Сирию 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Reuters
Делегация Госдумы во главе с координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным ("Единая Россия") прибыла в среду с визитом в САР, передает корреспондент ТАСС.
В рамках визита предстоят встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас"), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Для участия в соответствующей церемонии в Сирию прибудут представители руководства единороссов.
Предполагается также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.
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