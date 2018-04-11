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Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил
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Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил 

РИА Новости 1 час назад
БАГДАД, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что турецкие силы не входили на территорию Ирака, однако они обстреливают пограничные деревни, говорится в заявлении главы ведомства, сделанном на еженедельной пресс-конференции.
"Турецкие силы не вошли в Ирак и нет никакого сосредоточения (войск — ред.) на границах, но (информация — ред.) о бомбардировке верна", — заявил премьер.
Он добавил, что существует договор между прошлым иракским режимом и Турцией о бомбардировке целей внутри этих деревень, однако данное соглашение на данный момент не имеет силы.
В конце марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство «не разгонит» отряды РПК.
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