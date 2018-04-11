Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил

"Турецкие силы не вошли в Ирак и нет никакого сосредоточения (войск — ред.) на границах, но (информация — ред.) о бомбардировке верна", — заявил премьер.

Он добавил, что существует договор между прошлым иракским режимом и Турцией о бомбардировке целей внутри этих деревень, однако данное соглашение на данный момент не имеет силы.