Готова ли Франция перейти «красную линию» в Сирии

Красная линия: готова ли Франция нанести удар по Сирии вместе с США

Пятая республика может войти в коалицию с США для ответного удара по виновнику химатаки в сирийской Думе . Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво . По его словам, это произойдёт, если американские и французские эксперты установят, кто несёт ответственность за инцидент. Эксперты отмечают, что применение силы против Дамаска , который хотят назначить виновным в якобы имевшем место применении химического оружия, способно привести к военному столкновению коалиции с Россией . Стоит ли Парижу втягиваться в сирийский конфликт и готов ли он противостоять Москве , разбирался RT.

Франция может войти в коалицию с США для нанесения ответного удара по стороне, которая виновна в применении химического оружия в сирийской Думе. Это произойдёт после того, как эксперты обеих стран проведут расследование инцидента в Сирии и установят ответственных за инцидент. Соответствующее заявление сделал во вторник официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво. По его словам, специалисты из Франции и США начали работу с целью подтвердить или опровергнуть информацию о недавнем применении химического оружия на сирийской территории.

«После того, как появилась информация о событиях последних нескольких дней, в частности — публикации ужасающих фотографий, президенты Франции и США обменялись имеющийся у них на этот счёт информацией. Из неё можно сделать предварительный вывод о применении (в Думе. — RT) химического оружия. Оба лидера поручили специалистам своих стран провести расследование инцидента», — сказал Гриво в интервью местной радиостанции Europe1.

По словам официального представителя французского кабмина, если ответственность за химическую атаку будет установлена, это будет означать «пересечение красной линии», что повлечет за собой ответ. При этом Гриво не уточнил, когда именно будут отправлены французские и американские специалисты в Думу.

Напомним, накануне в Совете безопасности ООН прошло заседание, на котором постоянный представитель Франции Франсуа Делатр заявил, что Россия отвечает хотя бы частично за события в Думе.

«На территории Сирии присутствуют российские и иранское военные подразделения, и ни один из сирийских боевых летательных аппаратов не взлетает до тех пор, пока об этом не проинформирована российская сторона», — сказал он.

По словам дипломата, Москва дала «молчаливое или ясное „согласие на химатаку в Думе“.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил о явно постановочном характере инцидента.

Реванш за поражение Олланда

Париж активно участвовал в военной операции в Ливии в 2011 году, где массовые протесты против режима Муаммара Каддафи переросли в гражданскую войну, в которую вмешалась военная коалиция из ряда стран Европы и США. Тогда французские вооружённые силы сыграли в конфликте одну из ключевых ролей. В частности, французская сторона направила к месту военных действий около 4,4 тыс. военнослужащих, её контингент стал самым крупным в конфликте. Также Министерство обороны Франции выделило для ударов по объектам правительственной армии Ливии 40 военных самолетов и направило к берегам джамахирии авианосец „Шарль де Голль“, который стал единственный кораблем данного типа на ливийском театре военных действий.

Кроме того, в августе 2013 года, когда в сирийском регионе Восточная Гута была предпринята атака с помощью боевых отравляющих веществ, Париж занял крайне жёсткую позицию по отношению к режиму Асада. В частности, французское правительство поддержало предложение Вашингтона применить силу против сирийского правящего режима даже в отсутствие санкции Совета безопасности ООН. Скандал завершился тем, что Соединённые Штаты, Франция и ряд других государств поддержали инициативу России о вывозе химоружия с сирийской территории под международным контролем. Этот процесс был завершён 23 июня 2014 года.

Однако в Париже и после этого делались резкие заявление по поводу возможного наличия боевых химических веществ у сирийского правительства. Так, в апреле 2017 года Франсуа Олланд , который был тогда президентом Франции, заявил, что силы Асада нанесли удар по своим противникам в провинции Идлиб именно с помощью химического оружия. Глава Пятой республики тогда приветствовал удар 59 крылатых ракет „Томагавк“ по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс в качестве ответа США на якобы применение сирийскими военными оружия массового поражения.

Руководитель центра изучения Франции Института Европы РАН Юрий Рубинский пояснил в беседе с RT, что стремление Франции действовать на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии, с помощью военной силы обусловлено желанием закрепить французское влияние на регион, и в этом Париж последователен.

»Франция стремится иметь влияние на этот ключевой регион ещё с 1923 года, когда Сирия и Ливан находились под французским мандатом. А во время кризиса 2013 года французская сторона была готова нанести серьёзный военный удар по силам правительственной армии Сирии, сделать это Париж намеревался совместно с Вашингтоном. Однако тогда, как мы помним, Барак Обама, бывший на тот момент главой Белого дома, предпочёл заключить международное соглашение о выводе из Сирии химоружия. Во Франции это восприняли крайне болезненно, так как смена режима в САР отвечала французским интересам. Правящая элита французского государства отнеслась к этому событию чуть ли не как к предательству», — пояснил Рубинский.

Эксперт отметил, что Макрон сразу после избрания заявил, что применение химоружия в Сирии станет «красной линией», после которой сила может быть применена без всяких дополнительных оговорок — без решения Совбеза ООН и вне зависимости от позиции французских союзников.

«В каком-то смысле нынешний кризис — это реванш для Франции за дипломатическое поражение 2013 года. Но решатся ли в итоге власти страны на военную операцию или нет — вопрос пока открытый. Многое будет зависеть от визита Макрона в США в конце апреля, где он должен будет выступить перед конгрессом», — отметил эксперт.

Он добавил, что определённым сдерживающим фактором для французов станет присутствие российских войск на сирийской территории.

«В глазах французского общества Асаду создан совершенно демонический образ, и в Париже абсолютно готовы к тому, что страна примет участие в его силовом отстранении от власти. Но вот воевать с Россией психологически французы не готовы точно. И если решение о военном ударе по войскам сирийского правительства будет принято, это будет сделано таким образом, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией», — подытожил Рубинский.

Нежелание вступать в конфликт с российской стороной подтверждает и заявление представителя французского кабинета министров Гриво, что «на данной стадии возможность отмены визита в РФ Эммануэля Макрона не рассматривается». Напомним, поездка главы Пятой республики в Россию намечена на конец мая 2018 года.

Война как компьютерная игра

Член-корреспондент Академии военных наук , американист Сергей Судаков заявил в беседе с RT, что нынешний кризис вокруг Сирии вполне может перерасти в прямой военный конфликт антиасадовской коалиции против России.

«Тут надо чётко понимать, когда войска РФ входили в Сирию, они взяли на себя субсидиарную ответственность за безопасность страны. Аналогичным образом в своё время повела себя та же Америка после создания Израиля. Что касается РФ, то в своё время мы определили для себя круг объектов, которые мы берем под свою защиту, в частности, это Дамаск и некоторые другие точки. Если по ним будут выпущены крылатые ракеты, то мы обязуемся их сбивать, а если сбить их не получится, то мы будем уничтожать источник ведения огня», — прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам эксперта, в данном случае таким источником станут американские эсминцы, которые вполне могут быть поражены российскими военными кораблями.

«В районе Сирии находятся наши подлодки, у которых есть торпеды, ракеты «вода-вода» и крылатые ракеты «Калибр». Корабельные средства ПВО, установленные на американских суда, не имеют возможности перехвата данного оружия, а значит — мы вполне можем потопить их эсминцы», — сказал Судаков.

Если подобное случится, это будет означать casus belli, то есть формальный повод для объявления войны, считает эксперт.

«Если прямое военное столкновение между США и Россией произойдёт, ситуация будет гораздо серьезнее Карибского кризиса 1962 года. Но всё дело в том, что единого мнения по поводу начала военной операции в Сирии в США нет. Военная элита страны разделилась на два лагеря. Одни поддерживают министра обороны Джеймса Мэттиса, это условная «партия войны», другие — главу комитета начальников штабов Соединённых Штатов Джозефа Данфорда, они против подобного развития событий», — пояснил Судаков.

По мнению эксперта, причина активизации Вашингтона на сирийском направлении в том, что Асад как никогда близок к военной победе над исламистскими и прочими оппозиционными группировками в стране, и в США полны решимости не дать ему одержать верх.

«При этом американские обыватели рассматривают возможное противостояние с Россией в Сирии как какую-то компьютерную игру, как абсолютно далекое от их жизни событие. И угрозы для себя лично никто не ощущает. Зато её осознают многие американские генералы, на которых и остается надеется в этой ситуации», — заключил Судаков.