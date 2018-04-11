Авиаэксперт: Небо над Сирией для гражданских самолётов должно быть закрыто

Авиакомпании получили предупреждение об опасности полётов в Восточном Средиземноморье. Сообщение было разослано Европейским агентством по безопасности полётов (EASA) из-за вероятности ракетного удара по Сирии

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что в подобных случаях небо для гражданских судов закрывается (слушайте аудио).

«В соответствии с международными авиационными правилами, которые диктуются международной организацией IKAO, это диктуется очень чётко и однозначно: если на земле ведутся военные действия, то воздушное пространство над этими точками должно быть закрыто для полётов гражданских самолётов. Сирия обязана закрыть воздушное пространство над своей страной для всех летательных гражданских судов», — отметил Смирнов.