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Авиаэксперт: Небо над Сирией для гражданских самолётов должно быть закрыто
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Авиаэксперт: Небо над Сирией для гражданских самолётов должно быть закрыто 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Авиакомпании получили предупреждение об опасности полётов в Восточном Средиземноморье. Сообщение было разослано Европейским агентством по безопасности полётов (EASA) из-за вероятности ракетного удара по Сирии.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что в подобных случаях небо для гражданских судов закрывается (слушайте аудио).
«В соответствии с международными авиационными правилами, которые диктуются международной организацией IKAO, это диктуется очень чётко и однозначно: если на земле ведутся военные действия, то воздушное пространство над этими точками должно быть закрыто для полётов гражданских самолётов. Сирия обязана закрыть воздушное пространство над своей страной для всех летательных гражданских судов», — отметил Смирнов.
Напомним, официального сообщения со стороны Сирии по поводу закрытия неба не поступало. Однако ещё с начала гражданской войны в САР многие страны отказались от полётов над этой страной. Так, в 2013 году Росавиация выпустила соответствующее предупреждение для перевозчиков. Согласно данным flightradar24, гражданские самолёты облетают Сирию стороной, однако над морем полёты продолжаются.
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