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Слуцкий: итоги заседания СБ ООН говорят о желании США применить в Сирии иракский сценарий
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Слуцкий: итоги заседания СБ ООН говорят о желании США применить в Сирии иракский сценарий 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Итоги голосования в Совбезе ООН показывают стремление Запада реализовать в Сирии сценарий по смещению законного правительства, как это было в Ливии и в Ираке. Об этом во вторник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Исход голосования в Совбезе ООН по резолюциям о механизме расследования якобы применения химоружия в Сирии лишний раз показывает то, что западная коалиция во главе с США не оставляет попытки реализовать против Дамаска ливийско-иракский сценарий", — подчеркнул он. По мнению Слуцкого, «очевидно, что цели Запада далеки от борьбы с международным терроризмом, главное, что их заботит — это смена режима Башара Асада любой ценой, ценой лжи, провокаций и откровенных фейков».
При этом глава комитета выразил обеспокоенность «сообщениями о приведении в боевую готовность вооруженных сил ряда стран коалиции для возможного нанесения удара по Сирии», а также отказом президента Дональда Трампа от визита в Латинскую Америку для того, чтобы «лично руководить ответом США» на мнимую химатаку в сирийской Думе".
"Это крайне негативный сценарий, который и пыталась предотвратить Россия в Совбезе ООН. Мы предупреждали и предупреждаем о самых опасных последствиях, которые может повлечь эта фабрикуемая на наших глазах агрессия против суверенного сирийского государства. Это не может оставить в стороне и его союзников в борьбе с международными террористическими группировками", — заключил он.
Голосование в СБ ООН  Компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в городе Дума, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов в Совете Безопасности ООН. Проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии является показательным и вызывает обеспокоенность.
ТАСС: последние новости
В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии СБ ООН не одобрил ни один из трех проектов резолюций по предполагаемым химатакам в Сирии EASA подтвердило вынесение рекомендаций авиакомпаниям из-за возможных ударов по Сирии
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