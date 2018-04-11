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СМИ: Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии
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СМИ: Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Американскому лидеру Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, Трамп со своими советниками во вторник, 10 апреля, обсудил возможность нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс.
При этом в Белом доме полагают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск, поэтому проработка вариантов действий Вашингтона предусматривает сценарий более развёрнутой и длительной операции.
Как отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.
Ранее Трамп не исключил возможности военного ответа на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что постановочный характер инцидента не вызывает сомнений.
Кроме того, Небензя предупредил Соединённые Штаты о последствиях в случае нанесения удара по Сирии.
RT на русском: последние новости
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