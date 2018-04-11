СМИ: Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии

Американскому лидеру Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума . Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп со своими советниками во вторник, 10 апреля, обсудил возможность нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс

При этом в Белом доме полагают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск , поэтому проработка вариантов действий Вашингтона предусматривает сценарий более развёрнутой и длительной операции.

Как отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

Ранее Трамп не исключил возможности военного ответа на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.