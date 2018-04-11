Сирийское небо опустело

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Flightradar24.

На данный момент (9.20 по Киеву и Москве ) над Сирией находится самолет ливанской компании Middle East Airlines, следующий из Бейрута Кувейт . Он приближается к границе с Ираком

Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчика усилить контроль за полетами регионе и оперативно отслеживать информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.

В свою очередь, Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье из-за возможных ударов крылатыми ракетами по Сирии и сбоев в работе навигационного оборудования, которые возможны в таких обстоятельствах.