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Сирийское небо опустело
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Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Сирийское небо опустело 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Flightradar24.
На данный момент (9.20 по Киеву и Москве) над Сирией находится самолет ливанской компании Middle East Airlines, следующий из Бейрута в Кувейт. Он приближается к границе с Ираком.
Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчика усилить контроль за полетами регионе и оперативно отслеживать информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.
В свою очередь, Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье из-за возможных ударов крылатыми ракетами по Сирии и сбоев в работе навигационного оборудования, которые возможны в таких обстоятельствах.
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