Сирийское небо опустело 

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Flightradar24.
На данный момент (9.20 по Киеву и Москве) над Сирией находится самолет ливанской компании Middle East Airlines, следующий из Бейрута в Кувейт. Он приближается к границе с Ираком.
Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчика усилить контроль за полетами регионе и оперативно отслеживать информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.
В свою очередь, Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье из-за возможных ударов крылатыми ракетами по Сирии и сбоев в работе навигационного оборудования, которые возможны в таких обстоятельствах.