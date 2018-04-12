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Иран поддержит Сирию в войне с США и Израилем
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Иран поддержит Сирию в войне с США и Израилем 

Русская Весна 18 часов назад
Тегеран поддержит Дамаск против любой иностранной агрессии, такое заявление сделал главный советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти после угроз американского президента Дональда Трампа напасть на Сирию.
«Мы продолжим поддерживать власти Сирии против любой иностранной агрессии… Иран поддерживает Сирию в её борьбе против Америки и сионистского режима», — заявил политик в эфире государственного телевидения в ходе своего визита в пригород Дамаска — Восточная Гута.
По сведениям иранских СМИ в результате атаки на сирийскую авиабазу Т-4 «Тияс» под Хомсом погибли 7 иранских военнослужащих.
Тегеран уже возложил ответственность за это на Израиль. В Тель-Авиве это до сих пор не подтвердили, но и не опровергли.
Днём ранее помощник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран не оставит без ответа удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс
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