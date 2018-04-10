У США нет четкой позиции по дальнейшим действиям в Сирии, считает эксперт

"Реакция США на происходящие события в Сирии пока не сформировалась. Чёткой позиции у Вашингтона нет. В этой связи можно ожидать нескольких сценариев развития событий. США могут продолжить придерживаться нынешнего курса, критикуя действий сирийских правительственных сил в Восточной Гуте. Второй вариант — как-то среагировать на ситуацию, но для этого в настоящий момент нет реальных оснований", — сказал РИА Новости Лукьянов.

В этой связи эксперт напомнил об авиаударе США по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года, после того как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за применение химических отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. По его словам, то решение было политическим и не повлияло на положение дел в САР.

"То же самое и сейчас: какой бы удар ни нанесли США по Сирии, они не смогут повлиять на ситуацию в Восточной Гуте, не смогут изменить сложившийся баланс сил. Кроме того, это не имеет политического смысла", — отметил востоковед.

По его мнению, Вашингтон на этот раз ограничится критикой.

"Критика будет звучать громкая, но в отсутствие каких-либо доказательств в применении химоружия Дамаском Вашингтон серьёзных шагов принять не может и не считает необходимым", — добавил Лукьянов.

В воскресенье ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Несмотря на то, что до сих пор нет ни доказательств причастности к этой атаке сирийской армии, ни даже вообще самого факта химической атаки, представители США пригрозили ответными мерами. Жестче всего отреагировал президент Дональд Трамп . Он заявил, что Россия Иран ответственны за поддержку Башара Асада , а самого сирийского президента назвал оскорбительным словом. Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Вашингтон не исключает военных действий против Сирии.

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