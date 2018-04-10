Ещё
У США нет четкой позиции по дальнейшим действиям в Сирии, считает эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У США нет четкой позиции по дальнейшим действиям в Сирии, считает эксперт 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США не предпримут серьёзных шагов в Сирии из-за отсутствия каких-либо доказательств применения Дамаском химического оружия, считает специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.
"Реакция США на происходящие события в Сирии пока не сформировалась. Чёткой позиции у Вашингтона нет. В этой связи можно ожидать нескольких сценариев развития событий. США могут продолжить придерживаться нынешнего курса, критикуя действий сирийских правительственных сил в Восточной Гуте. Второй вариант — как-то среагировать на ситуацию, но для этого в настоящий момент нет реальных оснований", — сказал РИА Новости Лукьянов.
В этой связи эксперт напомнил об авиаударе США по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года, после того как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за применение химических отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. По его словам, то решение было политическим и не повлияло на положение дел в САР.
"То же самое и сейчас: какой бы удар ни нанесли США по Сирии, они не смогут повлиять на ситуацию в Восточной Гуте, не смогут изменить сложившийся баланс сил. Кроме того, это не имеет политического смысла", — отметил востоковед.
По его мнению, Вашингтон на этот раз ограничится критикой.
"Критика будет звучать громкая, но в отсутствие каких-либо доказательств в применении химоружия Дамаском Вашингтон серьёзных шагов принять не может и не считает необходимым", — добавил Лукьянов.
В воскресенье ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Несмотря на то, что до сих пор нет ни доказательств причастности к этой атаке сирийской армии, ни даже вообще самого факта химической атаки, представители США пригрозили ответными мерами. Жестче всего отреагировал президент Дональд Трамп. Он заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку Башара Асада, а самого сирийского президента назвал оскорбительным словом. Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Вашингтон не исключает военных действий против Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник Китай сожалеет, что российская резолюция по Сирии не была принята в ООН
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления432
США готовы атаковать Сирию120
Небо над Сирией опустело28
Украина арестовала еще одно российское судно833
Отклонен второй российский проект резолюций по Сирии48
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение