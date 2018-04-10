В СБ ООН отклонили проект РФ о механизме по химатакам в Сирии 

Российский проект резолюции о работе нового механизма по расследованию химических атак в Сирии в ходе обсуждения в Совете безопасности ООН не набрал необходимых 9 голосов и был отклонен.
Инициативу РФ поддержали шесть, стран, включая саму Россию и другого постоянного члена Совета Китай. Представители двух стран воздержались, семеро выступили против.
Как поясняет РИА Новости, Москва предлагала подготовленный еще в январе 2018 года и доработанный в последнее время проект об учреждении механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI — United Nations Independent Mechanism of Investigation). При этом оговаривалось, что ООН досконально изучит доклад специалистов, которые сами не будут называть виновных в возможных преступлениях.
В то же время США предлагала аналогичный вариант, но с той разницей, что новый механизм определял виновность сторон, а СБ ООН, учтя соответствующее резюме, мог бы санкционировать силовой ответ. Ранее Россия наложила вето на такой проект резолюции, за который проголосовало большинство членов Совбеза.