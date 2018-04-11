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СМИ: Россия запросила у Ирана разрешение использовать авиабазу Хамадан
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СМИ: Россия запросила у Ирана разрешение использовать авиабазу Хамадан 

Ридус 39 минут назад
СМИ опубликовали инсайд о просьбе России использовать иранскую авиабазу для уменьшения подлетного времени и большей свободы действий в Сирии.
«Информация об этом опубликована в Twitter военным аналитиком @BabakTaghvaee. По его информации, база нужна России для бомбардировщиков Ту-22 или Ту-95, самолетов-заправщиков Ил-78, а также истребителей, которые, как сообщается, планируется перебросить в Сирию», — сообщает газета «Взгляд».
«Ридус» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников Минобороны.
Ранее российские военные уже использовали Хамадан, однако в 2017 году внезапная размолвка Москвы и Тегерана вынудила авиацию РФ покинуть базу. Позднее Иран допустил предоставление России баз для борьбы с террористами в Сирии.
Напомним, текущее обострение сирийского кризиса связано с обвинениями Дамаска в применении химического оружия в городе Дума. Крупнейшие мировые СМИ со ссылкой на активистов движения «Белые каски» и членов Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) сообщили, что сирийские правительственные войска по приказу президента Башара Асада сбросили на город Дума «бомбу c хлором», что якобы привело к десяткам жертв как среди взрослых, так и детей.
Российские военные специалисты назвали вброс о «бомбе с хлором» фальшивкой, однако страны Запада считают, что Россия не уполномочена расследовать химатаку в Сирии, и крайне недовольны тем, что постпред РФ при ООН блокирует решение о проведении такого расследования так, как это хотят в Вашингтоне.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, решится ли Дональд Трамп на применение оружия против Сирии и развяжет ли тем самым Третью мировую войну.
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