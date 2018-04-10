Небензя заявил, что резолюция США по химоружию не будет принята

"Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят", — сказал Небензя на заседании СБ ООН

"Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ", — сказал Небензя.

По его словам, США пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных.

В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект.

"Призываю всех воздержаться или проголосовать против российского проекта", — сказала Хейли.

Она повторила, что американский проект резолюции — «минимум, который может сделать СБ в ответ на эту атаку».

"Наша резолюция гарантирует, что любое расследование будет независимым", — сказала Хейли.

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