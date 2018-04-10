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Небензя заявил, что резолюция США по химоружию не будет принята
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Небензя заявил, что резолюция США по химоружию не будет принята 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН, 10 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция США по химоружию не будет принята.
"Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ", — сказал Небензя.
По его словам, США пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных.
В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект.
"Призываю всех воздержаться или проголосовать против российского проекта", — сказала Хейли.
Она повторила, что американский проект резолюции — «минимум, который может сделать СБ в ответ на эту атаку».
"Наша резолюция гарантирует, что любое расследование будет независимым", — сказала Хейли.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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