Мнение: французы в Сирии совсем «облажались»

У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии , пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что французские военачальники, заявляя об успехе операции в Сирии, не хотят терять лицо.

Французские ВВС и корабли при нанесении удара по Сирии смогли выпустить только 12 ракет из 16, сообщает газета Point.

"Из десяти ракет Scalp-EG, запуск которых был запланирован, улетели только девять. Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину", — приводит издание слова представителя французских ВВС.

Всего для операции в Сирии Франция задействовала пять истребителей Rafale, каждый их которых нес по две ракеты.

Также проблемы возникли при стрельбе крылатыми ракетами с многоцелевых фрегатов. Французское командование запланировало шесть выстрелов, но было произведено только три.

Руководители министерства обороны и Генштаба Франции неоднократно заявляли, что операция была успешной.

США , Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что французские военачальники заявляют об успехе операции в Сирии, чтобы не потерять лицо.