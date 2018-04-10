Ирак готов отразить возможные угрозы со стороны ИГ* из Сирии

"Я приму все меры, чтобы защитить Ирак в случае угрозы от ИГ* из Сирии", — заявил аль-Абади.

Премьер также отметил, что был принят ряд мер для защиты границ, и ИГ* не удастся снова проникнуть в Ирак.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.