Ещё
Ирак готов отразить возможные угрозы со стороны ИГ* из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина арестовала еще одно российское судно
Украина арестовала еще одно российское судно

Ирак готов отразить возможные угрозы со стороны ИГ* из Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
БАГДАД, 10 апр — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о готовности защитить страну в случае угрозы со стороны ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) из Сирии, говорится в заявлении премьер-министра, сделанном на пресс-конференции во вторник.
"Я приму все меры, чтобы защитить Ирак в случае угрозы от ИГ* из Сирии", — заявил аль-Абади.
Премьер также отметил, что был принят ряд мер для защиты границ, и ИГ* не удастся снова проникнуть в Ирак.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости: последние новости
Генсек ООН обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии Луценко сообщил об аресте еще одного судна российской компании на Украине Ударная группа ВМС США отправляется в Средиземное море, сообщили СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня59
Украина арестовала еще одно российское судно172
США отправляют ударную группу в Средиземное море889
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока61
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение