Действия американских властей делают мир все тревожнее и тревожнее 

Появление в данном районе Средиземноморья ударного флота Соединенных Штатов свидетельствует как минимум о стремлении Вашингтона усилить давление на президента Асада. С другой стороны, по мнению некоторых экспертов, маневры американских кораблей можно воспринимать как начальный этап военной операции США против войск Асада. Учитывая, что крылатые ракеты «Кука» имеют дальность действия до 1600 километров, а всего на борту эсминца находится 56 «Томагавков», угроза нанесения ими ударов по правительственным кварталам Дамаска и позициям сирийской армии выглядит вполне реальной.
Впрочем, если обратиться к недавней истории, у берегов Корейского полуострова американцы собирали куда более мощные военно-морские силы. И риторика Вашингтона в отношении северокорейского лидера тогда звучала куда более грозно. Но дальше слов дело у американцев не пошло. Правда, тогда США грозило столкновение со страной, имеющей ядерное оружие. У Сирии его нет, что вроде бы развязывает американским военным руки.
Однако и в этом регионе имеется важнейший сдерживающий США от удара фактор — это присутствие в Сирии нашей военной группировки. Ни для кого не секрет, что помимо авиабазы в Хмеймиме и пункта ВМФ в Тартусе российские военные советники находятся в штабах и частях сирийской армии. В различных районах страны несет службу наша военная полиция, во многих провинциях Сирии выполняют гуманитарные функции представители Российского миротворческого центра. Атаки США на местные города и селения в том числе грозят гибелью наших офицеров, чего Россия однозначно не оставит без ответа.
Присутствие в Сирии нашей военной группировки — важнейший сдерживающий фактор для США Не случайно еще 13 марта начальник нашего Генштаба Валерий Герасимов предупредил американских коллег: в ответ на их удары по Сирии Москва предпримет меры возмездия. Они касаются не только выпущенных США ракет, но и их носителей. Иными словами, Россия оставила за собой право сбивать чужие самолеты и топить чужие корабли, проявившие себя в Сирии как агрессоры. В США наверняка об этом предупреждении помнят и не могут его не учитывать, готовя новые планы по Сирии.
Между тем не сидят сложа руки и сами сирийские военные, и их союзники из России. По свидетельствам очевидцев, войска Асада укрепляют свои позиции. А сразу после появления у местных берегов "Дональда Кука" американский корабль четыре раза облетали наши боевые самолеты. В принципе это обычная практика: ни одна уважающая себя армия не оставит без внимания маневры чужих эсминцев у своих оборонных объектов.
Экипаж «Кука» неоднократно сталкивался с подобной реакцией во время кратковременных вояжей в Черном море в сторону Крыма. Все, как правило, оборачивалось изменением курса: взятый в электронные прицелы наших береговых ракетных комплексов эсминец США попросту сбегал от греха подальше.
Ракетный «Бастион» в Сирии вроде бы тоже имеется. Кроме того, порт Тартус прикрывают от ударов с воздуха наши зенитно-ракетные системы С-300 и комплексы ПВО «Панцирь-С», которые в форс-мажорной ситуации вполне смогут противостоять американским «Томагавкам». Будем надеяться, что до их применения дело не дойдет. Хотя, судя по оценкам экспертов, угроза глобального конфликта Америки с Россией, к сожалению, существует. «Если США ударят по Сирии, туда, где находятся наши военные, риск конфликта есть», — уверен бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России Евгений Бужинский.
А вот мнение на сей счет главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. На угрозы Трампа нанести удар по Сирии, по мнению депутата, нужно реагировать взвешенно и ответственно. Но Россия, по его словам, в любом случае не позволит американцам в Сирии «клепать гвозди на чужой наковальне».
Достаточно оптимистично настроен бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко. «Американский эсминец не входит в территориальные воды Сирии и находится в нейтральном морском пространстве. Это его право, — заявил он. — Но эскалация обстановки идет. Я все-таки думаю, что США открыто не решатся нанести удар по Сирии при наличии в Средиземном море наших кораблей и подлодок и недавнего предупреждения начальника нашего Генштаба».