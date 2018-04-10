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Российские самолеты обвинили в опасных маневрах возле французского фрегата
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Российские самолеты обвинили в опасных маневрах возле французского фрегата 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бомбардировщик ВКС России Су-24М в выходные совершил опасный маневр на низкой высоте возле французского фрегата «Акитэн» в Средиземном море, сообщают французские СМИ.
Утверждается, что фрегат столкнулся «с агрессивным маневром российского воздушного судна» в восточной части Средиземного моря. При этом подчеркивается, что Су-24 был оснащен боевым оружием, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что российские самолеты Су-24 и Су-30СМ были замечены вблизи французского фрегата, который вскоре после этого присоединился к американскому «Дональду Куку» у берегов Сирии.
Перед этим турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук». В Пентагоне назвали слухами эти сведения.
Между тем, что во вторник появились сведения об отправке ударной группы ВМС США к берегам Сирии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каким может быть военный удар США по Сирии.
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