Опасна для террористов, уязвима для ударов извне

Возникшая вокруг фейка о якобы применении сирийскими войсками химического оружия в городе Думе истерия сегодня грозит обернуться настоящей катастрофой. Американские чиновники открыто говорят о готовящемся ударе по Сирии , а СМИ с удовольствием прогнозируют, каким этот удар может быть. Россия и Сирия, в свою очередь, предупреждают, что ответ на все провокации будет предельно жёстким. Однако что армия, подконтрольная Дамаску , может противопоставить иностранным агрессорам?

Боеспособность дели на два Когда-то вооружённые силы Сирийской Арабской Республики по своей численности занимали 15-е место в мире. Боеспособная армия придавала Дамаску большой политический вес в ближневосточном регионе, где ни один конфликт не обходился без участия сирийских войск. Сегодня правительственные силы с трудом возвращают под свой контроль ранее утраченные территории своей страны.

Сирийские вооружённые силы были фактически разрушены в ходе гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. В результате гибели и дезертирства численность армии сократилась более чем на половину от довоенного состава — с 325 тысяч человек до 130 500, по данным на февраль 2016 года. Оснащённые устаревшим морально и физически оружием правительственные подразделения не могли эффективно противостоять отрядам террористов, которые были вооружены не в пример лучше.

В результате для поддержки Сирийской арабской армии был создан ряд добровольческих военизированных организаций, составивших Национальные силы обороны.

Сухопутные войска

Тесная дружба с Советским Союзом в середине прошлого века выражалась не только в оптовых закупках советского вооружения и техники, но и стала причиной копирования оборонной концепции. Не случайно в сухопутных войсках Сирии преобладали исключительно тяжёлые бронетанковые и механизированные дивизии. На их оснащении находилось до 4700 танков, в основном Т-55М, Т-62М и Т-72М. Правда, почти четвертая часть этих машин пребывала на длительном хранении и была разукомплектована.

По словам сенатора, с началом террористической войны в Сирии правительственные войска столкнулись с необычным противником, который стал применять технику и вооружение, не характерное для регулярных войск.

«Излюбленным средством передвижения боевиков стали так называемые джихад-мобили — это любой внедорожник, обшитый бронеплитами, и с установленным на нём крупнокалиберным пулемётом», — привёл пример законодатель.

Тактика действий боевиков проста: на трёх-четырёх автомобилях группа ведёт патрулирование района и в случае обнаружения подразделения правительственных сил связывает его огнём. При этом по рации вызывается подкрепление. Благодаря своей высокой мобильности джихад-мобилей за час противник мог достигнуть десятикратного перевеса.

«Эффективно бороться с такой тактикой оснащённая медлительной техникой сирийская армия не могла, пока в дело не вступили российские Воздушно-космические силы (ВКС), — отметил Алексей Кондратьев. — Наши самолёты и вертолёты свели к нулю преимущество боевиков в манёвренности».

По словам сенатора, постепенно также произошла трансформация военных закупок Дамаска у Москвы в пользу новейших образцов. «В СМИ сообщалось, что в танковых подразделениях сирийских войск появились современные танки Т-90, — пояснил парламентарий. — Другой вопрос, что бюджет Сирии не равнозначен ни бюджету США , ни даже их армии. И вопросы противостояния с военной машиной Вашингтона не были никогда актуальны».

Сенатор убеждён, что даже те современные образцы танков, бронемашин и систем ПВО, что сегодня есть у сирийской армии, не смогут стать решающим фактором в противодействии армии США. «Мы видели это на примере армии Ирака в своё время. Поэтому будем надеяться, что возобладает разум и возможные конфронтации перейдут в ранг дипломатических переговоров», — подчеркнул он.

Военно-воздушные силы

Военно-воздушные силы Сирии в целом также являются устаревшими. На вооружении у Дамаска самолёты МиГ-21 и МиГ-23, Су-24, вертолёты Ми-8 и Ми-24. Несмотря на модернизацию, МиГ , выпускавшимся ещё в 70-80-е годы прошлого века, не сравниться, например, с современными израильскими истребителями.

«К тому же количество этих самолётов тоже невелико, — отметил Кондратьев. — Когда начались первые антиправительственные выступления в Сирии, одними из первых были захвачены аэродромы. На начало нашей операции в 2015 году сирийской военной авиации практически не было».

Тем не менее сенатор считает, что сирийские лётчики делают очень много и боевая нагрузка на лётные экипажи сирийских ВВС серьёзная. «Сообщения о сбитых сирийских самолётах и вертолётах поступают регулярно, что свидетельствует об интенсивной боевой работе со стороны ВВС», — подчеркнул он.

Будем надеяться, что возобладает разум и возможные конфронтации перейдут в ранг дипломатических переговоров.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) частей и соединений сирийской ПВО давно морально устарели, хотя и прикладываются усилия по их модернизации. Особо стоит выделить советские ЗРК С-75, С-125, С-200 и «Квадрат», а также самоходный комплекс ближнего действия «Оса». Кроме этого, у сирийцев есть переносные ЗРК «Игла», «Стрела-1» и «Стрела-2», буксируемые зенитные орудия ЗУ-23-2, КС-19 и С-60, а также самоходные ЗУ-23-4 «Шилка».

«Остро стоит вопрос об укреплении сирийской ПВО, но всё упирается в платёжеспособность Дамаска, — пояснил Игорь Коротченко. — Современная система ПВО стоит очень дорого. Очевидно, что стороны будут искать точки соприкосновения в вопросе взаиморасчётов».

Вместе с тем эксперт отмечает, что военной техники для борьбы с террористами у сирийской армии достаточно, но военные успехи к ней пришли только после помощи Российской армии.

«Дело не в технике, а в моральном духе, — убеждён эксперт. — Традиционная проблема арабов — они плохо воюют. После того как российские военные советники взяли на себя планирование успехи в освобождении территории Сирии от террористов стали более значительные».

Даже в 70-е годы прошлого века, когда Сирийскую арабскую армию СССР снабжал самой современной техникой и вооружением, во многих ближневосточных военных конфликтах сирийцы терпели поражение, напомнил Игорь Коротченко. «Российские военные советники наряду с российскими ВКС — это один из факторов побед сирийских правительственных сил», — подчеркнул он.

В течение всей второй половины XX века армия Сирии участвовала в:

— 1947-1949 гг. — война за независимость Израильского государства;

— 1967 год — шестидневная война коалиции арабских стран против Израиля;

— 1973 год — «Война Судного дня»;

— 1982 год — Гражданская война в Ливане

— 1990-1991 гг. — Первая война в Персидском заливе.