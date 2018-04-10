NYT: Асад играет на нерешительности США

Президент Сирии Башар Асад внимательно следит за сигналами из Вашингтона, пишет New York Times. «И ему понравилось то, что он недавно наблюдал», — подчеркнуло издание. Всего за неделю до химатаки президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут Сирию «очень скоро» и, таким образом, Сирия перестанет быть проблемой для США.

Рекс Тиллерсон , будучи на посту госсекретаря, подчеркивал, что США останутся в Сирии настолько долго, насколько потребуется, и будут добиваться ухода Асада. И после этого Тиллерсон был уволен, напомнил портал.

Возможно, Трамп ответит на химатаку ракетами. Однако, когда дело доходит до Сирии, Вашингтон проявляет нерешительность и незаинтересованность, и Асад это знает, подчеркивает газета.

Асад понимает, что без длительных, сконцентрированных американских военных действий в регионе его режим сможет выжить несмотря ни на что, пишет NYT. Он редко подвергает себя реальной опасности и тщательно балансирует свою «агрессию и жестокость» стратегическим терпением, пишут авторы статьи. Они уверены, что в нынешней суматохе Асад почувствовал себя настолько уверенно, что якобы решил осуществить химатаку.

В подтверждение своих слов NYT напомнила, как «год назад США выпустили 59 „Томагавков“ по авиабазе в Сирии в ответ на то, что правительство Асада использовало химоружие против собственного населения». Все это легко сошло Асаду с рук, и «спустя почти год Асад, судя по всему, вновь устроил химатаку в осажденном пригороде Дамаска , убив десятки людей», — резюмировало издание.

Россия настаивает, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».