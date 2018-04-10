Познер рассказал о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии

"Для тех, кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США: руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже", — говорится в сообщении.