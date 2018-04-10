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Познер рассказал о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии
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Познер рассказал о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер рассказал, что "Первый канал" перенес его программу с участием экс-министра обороны США Уильяма Перри из-за Сирии. Об этом говорится на сайте Познера.
"Для тех, кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США: руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийскую Думу для расследования предполагаемого применения химического оружия.
Также канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства химатаки в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.
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