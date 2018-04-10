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В ОАЭ считают, что кризис в Сирии нельзя решить военным путем
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В ОАЭ считают, что кризис в Сирии нельзя решить военным путем 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Сирийский кризис может быть решен только политическим путем, политической передачей власти, заявил во вторник госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш на конференции арабской политической политической мысли FIKR16.
"Наша позиция по сирийскому кризису очень ясна. Несколько лет назад у нас был выбор — поддержать Башара Асада или оппозицию, к которой присоединились джихадистские и даже многие террористические элементы, и мы выбрали быть между теми и этими. Мы подтверждаем необходимость политического решения в Сирии. Нельзя добиться стабильности в этой стране военным решением", — сказал Гаргаш.
По его словам, для нормализации ситуации в Сирии потребуется множество лет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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