Российские средства РЭБ мешают США «хулиганить» в Сирии, заявил эксперт

Телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что Россия заблокировала радиосигналы ряда американских БПЛА в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США. По утверждению телеканала, РФ начала блокировать сигналы некоторых дронов несколько недель назад «после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте». Источники NBC считают, что так Россия выражала обеспокоенность «за то, что США будут мстить за атаки».

"К мифическим химическим атакам Россия и законное правительство САР, разумеется, никакого отношения не имеют. Что касается сообщения NBC, то никто не обещал беспроблемных действий американской авиации над территорией Сирии. Их туда никто не приглашал. Соответствующие системы радиоэлектронной борьбы имеются в составе нашей группировки в САР", — заявил РИА Новости во вторник Мураховский.

Он отметил, что средства РЭБ как раз и предназначены для нейтрализации самолетов, БПЛА и ракет в соответствующей зоне ответственности, в частности, воздушной.

"Не понимаю, в чем суть претензий. Типа, «что это вы нам хулиганить мешаете»? Примерно так. Жалоба странная, честно говоря", — сказал военный аналитик.

"Мы сигналами GPS не пользуемся. У нас ГЛОНАСС хорошо работает. Пусть подключаются к нашей системе", — добавил Мураховский.

Факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально не подтвержден. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск , который в свою очередь назвал обвинения неубедительными. МИД России назвал сообщения об атаке вбросами, имеющими целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в больницу Восточной Гуты люди с симптомами химического отравления не поступали.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

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