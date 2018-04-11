Эксперт: Для властей Турции обвинения режима Асада в химической атаке — находка

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии . По его словам, правительство страны решительно осуждает действия сирийских властей, допускающих применение химоружия.

— Турция, а конкретнее — президент Реджеп Эрдоган и его окружение, в том числе вице-премьер Бекир Боздаг, с самого начала конфликта взяли курс на максимальное ослабление Сирии и режима Башара Асада . И для него, безусловно, находка — любая ситуация, инцидент, ведущий к ослаблению Асада. В том числе, история с якобы примененным химическим оружием.

Он добавил, что, по его мнению, турецких политиков не слишком беспокоит, была эта атака или нет, кто погиб и сколько, главное — повод ослабить Асада и «откусить» еще кусок от территории САР, находящейся под контролем его правительства.

— И доказательства химической атаки их не интересуют: есть вброс информации, есть слова уважаемых в мире людей и руководителей государств по этой теме, Турция следует парадигме «поскольку нам это выгодно, мы в это поверим». У Эрдогана своя игра и не стоит считать, что Турция как союзник по НАТО в регионе, подстраивается под американцев. В истории с «двойным агентом» Скрипалем, например, турецкие политики открыто смеялись над теми псевдо-доказательствами, что предоставила Британия, отметил эксперт. -Здесь они уже не смеются, так как им выгодно продолжать циничный курс на попытку поглощения части Сирии, пользуясь ослаблением режима Асада. А воздушные удары со стороны США Израиля или их союзников, которые могут в ближайшие дни последовать вслед за этой историей, Турции максимально на руку.

По мнению Сергея Балмасова, это еще больше ослабит возможность Асада сражаться за территории, в том числе, за те, что формально временно перешли под турецкий контроль.

— У режима Эрдогана — большие аппетиты. В 2011 году он был не против забрать не часть, а всю Сирию. Но тогда издержки были гораздо выше, чем возможные результаты этих ожиданий. Ведь турецкая работа в этом смысле ведется не только в САР, но и в Ираке , турецкое руководство воспринимает все это, как попытку вернуть утраченные в 1918 году (распад Османской империи, — «ВМ») территории. Элита Турции считает эти земли «временно потерянными», — заключил эксперт.

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Вице-премьер Турции заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии