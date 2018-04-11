Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии. По его словам, правительство страны решительно осуждает действия сирийских властей, допускающих применение химоружия.
Научный сотрудник Института Ближнего Востока Сергей Балмасов прокомментировал данное заявление "Вечерней Москве":
— Турция, а конкретнее — президент Реджеп Эрдоган и его окружение, в том числе вице-премьер Бекир Боздаг, с самого начала конфликта взяли курс на максимальное ослабление Сирии и режима Башара Асада. И для него, безусловно, находка — любая ситуация, инцидент, ведущий к ослаблению Асада. В том числе, история с якобы примененным химическим оружием.
Он добавил, что, по его мнению, турецких политиков не слишком беспокоит, была эта атака или нет, кто погиб и сколько, главное — повод ослабить Асада и «откусить» еще кусок от территории САР, находящейся под контролем его правительства.
— И доказательства химической атаки их не интересуют: есть вброс информации, есть слова уважаемых в мире людей и руководителей государств по этой теме, Турция следует парадигме «поскольку нам это выгодно, мы в это поверим». У Эрдогана своя игра и не стоит считать, что Турция как союзник по НАТО в регионе, подстраивается под американцев. В истории с «двойным агентом» Скрипалем, например, турецкие политики открыто смеялись над теми псевдо-доказательствами, что предоставила Британия, отметил эксперт. -Здесь они уже не смеются, так как им выгодно продолжать циничный курс на попытку поглощения части Сирии, пользуясь ослаблением режима Асада. А воздушные удары со стороны США, Израиля или их союзников, которые могут в ближайшие дни последовать вслед за этой историей, Турции максимально на руку.
По мнению Сергея Балмасова, это еще больше ослабит возможность Асада сражаться за территории, в том числе, за те, что формально временно перешли под турецкий контроль.
— У режима Эрдогана — большие аппетиты. В 2011 году он был не против забрать не часть, а всю Сирию. Но тогда издержки были гораздо выше, чем возможные результаты этих ожиданий. Ведь турецкая работа в этом смысле ведется не только в САР, но и в Ираке, турецкое руководство воспринимает все это, как попытку вернуть утраченные в 1918 году (распад Османской империи, — «ВМ») территории. Элита Турции считает эти земли «временно потерянными», — заключил эксперт.
ПО ТЕМЕ
Вице-премьер Турции заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии