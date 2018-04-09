Евгений Поддубный: в случае массированного удара в Сирии, Россия может и ответить

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный , который в Сирии проводит больше времени, чем дома, выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он ответил на вопрос ведущего, насколько велики силы коалиции в Сирии для того, чтобы начать полномасштабную войну. Поддубный заявил, что для Сирии, безусловно, сил и средств западной авиационной коалиции достаточно, чтобы нанести массированный удар.

Военкор обратил внимание на один очень важный аспект — российское присутствие в Сирии.

"Если отбросить весь мейнстрим, который идет в западных медиа, понятно, что он не имеет ничего общего с реальностью. Трампу предстоит подумать о том, где так сказать «красная линия», за которой последует неминуемый конфликт непосредственно с российскими военными", — пояснил журналист

"В Сирии российское присутствие — это российские военные советники, которые фактически находятся на территории всей страны. И, по сути, нанося удар по сирийским военным объектам, в любом случае под угрозу попадают и российские военнослужащие. Это та самая «красная линия»… А у России есть силы и средства, чтобы американскую группировку остановить. Если это будет действительно массированный удар, то Россия может и ответить", — заключил Евгений Поддубный.