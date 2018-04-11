Названы вероятные цели ударов США по Сирии

Политологи считают, что новая операция может быть более масштабной, чем удар по аэродрому «Аш-Шайрат» в апреле 2017 года. Не исключено. что она может включать в себя несколько ударов и длиться несколько дней.