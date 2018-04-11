Названы вероятные цели ударов США по Сирии 

Эксперты американского аналитического центра Stratfor назвали вероятные цели ударов США по Сирии. По их мнению, новая операция может быть направлена на пункты, которые ассоциируются с сирийской химической программой, в частности, авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.
Политологи считают, что новая операция может быть более масштабной, чем удар по аэродрому «Аш-Шайрат» в апреле 2017 года. Не исключено. что она может включать в себя несколько ударов и длиться несколько дней.
При этом новая атака может быть направлена не только на сдерживание Дамаска, но и на «ослабление способности сирийского правительства совершать нападения с применением химического оружия».