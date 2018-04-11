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Названы вероятные цели ударов США по Сирии
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Названы вероятные цели ударов США по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперты американского аналитического центра Stratfor назвали вероятные цели ударов США по Сирии. По их мнению, новая операция может быть направлена на пункты, которые ассоциируются с сирийской химической программой, в частности, авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.
Политологи считают, что новая операция может быть более масштабной, чем удар по аэродрому «Аш-Шайрат» в апреле 2017 года. Не исключено. что она может включать в себя несколько ударов и длиться несколько дней.
При этом новая атака может быть направлена не только на сдерживание Дамаска, но и на «ослабление способности сирийского правительства совершать нападения с применением химического оружия».
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