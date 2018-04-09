Среди 14 жертв атаки Израиля на базу около Хомса есть иранцы

Ирана и Сегодня утром самолеты ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе Тифор, которая находится между Хомсом и Пальмирой. Информационное агентство «Аль-Арабия» со ссылкой на Сирийский правозащитный центр сообщает о 14 жертвах авианалета, среди которых есть иранцы. «Там были представители России »Хезболлы" », уточнил глава Центра Рами Абдаррахман.

Ниже мы приводим комментарии читателей к этой новости с «Аль-Арабии».

1) Военные преступники

Башар, Хомейни, Сулеймани, Хасан Насралла и Путин являются военными преступниками, которые должны быть переданы в Международный уголовный суд.

2) Аэропорт Тифор

Разумеется Сирия ударит по Тель-Авиву. Израиль будет побежден когда сирийцы вторгнутся на его территорию.

3) Победа Шайтана и Хомейни скрывается в норах

Башар — ваш лидер исчезает в норе, предоставляя вашу судьбу балансировать между жизнью и смертью. Когда ракеты пролетают над крышами, Башар убегает, а вы, бойцы ливанско-иранской партии Шайтана прячетесь в своих домах. Ваш лидер прячется в своей норе, так что было бы чем хвастаться.

4) Фарс

Израильские военные самолеты пролетают через воздушное пространство Ливана ! Где оборона Хасана Насраллы и Хезболлы?

Башар следует за иранским преступником, позволяя его ракетам залетать в свой дом. Его фашистские ополченцы из партии Шайтана состоят из иракских и иранских бойцов. Настало время для сирийских и курдских боевых группировок объединиться и сражаться для уничтожения угнетателей и экстремистских ополченцев. Они должны освободить Сирию.

6) Мясник Башар

Башар переполнен гордостью. Он бросил вызов миру и ведет себя надменно. Башар — трус, мясник и убийца детей.

7) Единственная альтернатива — конфронтация, чтобы принести мир!

Мы уверены, что из-за монгольских умонастроений, охватившие ранее мир, придется заплатить большую цену. Никого не пощадят, особенно тех, кто поддерживает их и их последователей в религии или политике, которая была давно исчезла навсегда! Мы не позволим себе оставаться среди них! Это должен быть суровый урок для всех. Мы не должны забывать о достоинстве, даже если потеряем всеобъемлющий мир, как уже было в эпоху гитлеровского нацизма, который пытался вторгнуться в мир! У нас нет альтернативы, кроме конфронтации, чтобы принести мир будущим поколениям!

8) Они будут побеждены

Он — предатель Башар и жена Ирана, а его сторонники Ирак , Ливан и хуситы. Этот ужасный кошмар закончится, и монголы заплатят за свои зверские преступления. Монголы были побеждены в Леванте, а нынешние монголы будут ослеплены героизмом и мужеством. Каждый благородный человек вместе с сирийским народом в его бедственном положении и проигрыше из-за преступников и оккупантов.

9) Аль-Джазаири

Обстрелы с территории израильских и американских баз отрицаются, поскольку сирийский и российский режимы отрицают, когда они наносят удары по гражданским лицам.

10) Иран привлекает офицеров-алавитов в качестве шпионов

Ожидается, что на этот раз режим будет учитывать все довольно строго. Он не будет недалеким под контролем Ирана и его сподвижников, которые совершают преступления и списывают их на неудачи сирийского режима. Иранские агенты есть в рядах Асада и проверяют реакцию Америки после химических ударов. Аль-Абади был недобросовестным посредником между Ираном и Америкой и защитником преступлений Башара. У них толпы террористов, которые ведут открытую борьбу с Башаром. То, что произошло в Гуте шокировало сирийцев тем, что арабы покинули их в бедственном положении вместе с Турцией , Саудовской Аравии, Ватиканом Европейским союзом и Аль-Азхаром. Они не осудили ужасное преступление в то время как остальные режимы распространили новость об этих ужасающих событиях.

Израиль всегда спасает своих союзников от наказания. Он окружен своими союзниками, осуждает, бомбит или кормит их лживыми речами, потому что они его враги. Пусть Аллах вознаградит нас и покарает Иран и Израиль и их нечестивых родственников в арабских странах.

12) Халби

Мне кажется, что это представители режима, потому что Запад не такой, как Россия. Когда они нападают, они признаются в своих действиях. Мне кажется, что режим стремится избежать удара со стороны Запада.

13) Возможно

Возможно, это бомбардировка французских сил.

14) Хазем

Я убежден не в том, что ракеты попали в аэропорт, а в том, что Израиль не ударил по аэропорту. Израиль занят проблемами Газы.

15) Убийцы — Путин, Хомейни и Башар

Хочу начать с выражения благодарности Его Святейшеству Папе Римскому за осуждение геноцида, осуществленного режимом и его союзниками против беззащитных, угнетенных и бедных людей. Это отношение Папы не удивительно, потому как его религия основывается на любви и сострадании. Режим падет и руководители будут отправлены в Международный суд и будут рыдать как женщины, потому что ни Россия, ни Иран не спасут их от наказания за преступления, которые они совершили. Мир больше не потерпит подобных режимов вместе с их наемниками и террористами.

16) Все из-за предательства

Ключ к прекращению власти режима в руках Папы, и мы хотим, чтобы он убрал Башара, потому что он уничтожил Сирию и ее людей. Он вернется к своему народу, в том числе к своим христианским братьям, нашим христианским братьям, которые известны своим милосердием и доблестью, но режим обманул их и обвинил в призыве к терроризму. «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим. ред.) выбрала их своей целью и совершила террористические акты в христианских районах, которые были сделаны при поддержке и финансировании государства. Это привело к тому, что христиане опасаются жестокости экстремистских групп и государства, которое их защищает. Однако режим продал их русским, иранцам и иракцам. Эти оккупанты ищут способ, как изгнать христиан, поскольку они уже изгнали их из Ирака. Мы надеемся, что христиане, особенно католики займут отважные позиции и будут говорить о преступлениях режима.

17) Набиль

Если Трамп выполнит свои обещания и эффективно накажет режим и его руководителей, то он выиграет следующие выборы с подавляющим числом голосов независимо от того, кто будет его соперником!

18) Почему это время Израиля!

Если правда, что Израиль — тот, кто атаковал аэропорт, то он служит кровавому режиму Башара, потому что Израиль неоднократно с 8 ноября 2012 года заявлял, что выживание режима Башара важно для Израиля!

19) Смешной режим

Режим не различает самолет и ракету, которая была на него сброшена. Он заявил, что сбил восемь ракет до того, как они достигли цели. Это израильские самолеты были сбиты. Неужели военные эксперты не заметили разницы?

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— كاريكاتير السعودية (@Cartoon_ar) 12 февраля 2018 г.

20) Россия и режим, а также те, кто их поддерживает — лжецы

Преступный режим, Россия и Иран стали посмешищем в мире из-за лжи. Иран не удивляет жителей Сирии распространением лжи и дезинформации, потому как они знают о степени падения и обмане своих руководителей. А также о преступности, контрабанде наркотиков и террористов из «Хезболлы», потому что то же самое происходит и в Ливане. Он управляет наркоторговцами и открыто осуществляет поставки наркоты, а его руководители требуют узаконить выращивание и незаконную торговлю наркотиками. Как ни странно, Россия, сверхдержава, которая стремится стать партнером Америки и разделить влияние в мире, поддерживает лжеца и преступника, который использует свои трюки, чтобы обмануть мир ложными обещаниями. Соглашения, которые русские подписали в Астане , были преданы.

21) Фальсификация

Вся ситуация — выдумка сирийского режима. Нет никаких ракет, попавших в аэропорту. Этот «индийский фильм» призван отвести гнев американцев, чтобы они не выполнили свою угрозу.

22) Голова Башара

Если бы Америка хотела ударить, то дух Башара отправился бы в ад.

23) Заявления режима о забавном героизме

Америка лгала и отрицала запуск любых ракет, но режим, как обычно, стремится завоевать ложную победу и заявил, что были сброшены ракеты. Никто не удивился, что режим как всегда ищет дешевые победы, даже если они иллюзорны.

24) Новая игра

Вы сказали русским и иранским советникам покинуть территорию, как это было год назад, когда Америка напала на базу Башара?

25) Ошибка Абу Иванки