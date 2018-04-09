Испания призвала отреагировать на предполагаемую химатаку в Думе

МАДРИД , 9 апр — РИА Новости . Испанские власти призывают международное сообщество отреагировать на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума

"В связи с тяжестью этих событий, Испания вновь заявляет, что применение кем бы то ни было химического оружия в любое время и в любом месте представляет собой явное нарушение международного права и преступление против человечности. Международное сообщество не может сидеть сложа руки в связи с безнаказанностью применения этого чудовищного оружия", — говорится в заявлении МИД Испании.

"Испания выражает обеспокоенность и осуждает бомбардировку 7 апреля в сирийском городе Дума, подвергнутом осаде сил сирийского режима, где, возможно, вновь произошло, согласно всем признакам, применение химических агентов. Атака привела к человеческим жертвам, число которых может достичь сотни, а также многочисленным раненым и материальному ущербу", — заявили в испанском МИД.

Ранее ряд оппозиционных сирийских интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Девять членов Совбеза ООН Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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