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В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии
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В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.
"Мы в курсе о существовании этих утверждений, у нас нет комментариев", — сказал он в ответ на соответствующий запрос ТАСС. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что «9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4».
Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. По сведениям агентства, среди военнослужащих есть убитые и раненые.
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