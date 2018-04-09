Ещё
Вячеслав Володин провел переговоры в Иране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вячеслав Володин провел переговоры в Иране 

Российская Газета 1 час назад
Часть делегации — а именно члены международного думского комитета — прилетели в Тегеран накануне. День прошел в переговорах, а в пасхальную ночь парламентарии приняли участие в божественной литургии в православном храме в Тегеране. В Иране большая православная община — несколько десятков тысяч человек. И, несмотря на то, что почти все иранцы — мусульмане, центр города был украшен пасхальными яйцами в половину человеческого роста. Таким образом, в Иране продемонстрировали толерантность, объяснили журналистам.
Основной темой переговоров на международную тематику стали отношения с США. В частности, председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Алаэддин Боруджерди призвал укреплять взаимодействие в целях противостояния агрессивной политике и противоправным санкциям Вашингтона. Он выразил обеспокоенность тем, что американские власти не проявляют уважения к ядерной сделке, которая была закреплена резолюцией СБ ООН.
Вячеслав Володин тоже затронул эту проблему, начиная визит. Отвечая на вопросы иранских журналистов, он выразил надежду, что в США восторжествует разум, и они не выйдут из ядерной сделки. Говоря о санкциях, спикер заметил, что США пытаются с их помощью сдержать развитие обеих стран. Он заверил, Москва, в отличие от Вашингтона, строит отношения с другими государствами без двойных стандартов, на принципах невмешательства в дела суверенных государств.
На такой же основе Россия взаимодействует с Ираном, и парламентарии намерены внести свой вклад в развитие отношений. Госдума и Меджлис в ходе визита создали комиссию высокого уровня по сотрудничеству. Данный механизм, как заверил Вячеслав Володин, не рядовой, он используется только при наличии перспективы развития отношений с содержательной повесткой. «Задача парламентов наших стран законодательно обеспечить те договоренности, которые принимаются на уровне наших глав государств», — сказал Володин журналистам после подписания соглашения о комиссии вместе с главой Меджлиса Али Лариджани. В рамках нового формата Россия и Иран намерены обмениваться законотворческим опытом и координировать свою деятельность в международных организациях. Такие важнейшие вопросы как борьба с терроризмом и наркотрафиком, а также экономическое сотрудничество — все это войдет в круг внимания членов комиссии, сообщил Володин. Али Лариджани, кроме того, призвал содействовать бизнес-связям.
И такие контакты активно налаживались уже в ходе визита — парламентарии приняли участие в деловом форуме двух стран. Как заявил спикер Госдумы, большая часть расчетов между странами уже приходится на рубли. Но потенциал сотрудничества пока не раскрыт. Нельзя ограничиваться крупными энергетическими и инфраструктурными проектами, заявил глава нижней палаты парламента РФ. Между тем в перспективе, по его словам, объем инвестиций в иранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов. Этому поможет создание свободной экономической зоны Ирана с ЕврАзЭС, работа над которой уже близится к завершению.
Российская Газета: последние новости
Лавров назвал удар по авиабазе в Сирии "опасным развитием событий" В Сирии "засветились" колесные способные бить на 44 км САУ Сирийская армия начала операцию против боевиков в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок692
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй72
Рубль рухнул385
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия244
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»241
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение