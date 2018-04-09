Вячеслав Володин провел переговоры в Иране

Часть делегации — а именно члены международного думского комитета — прилетели в Тегеран накануне. День прошел в переговорах, а в пасхальную ночь парламентарии приняли участие в божественной литургии в православном храме в Тегеране. В Иране большая православная община — несколько десятков тысяч человек. И, несмотря на то, что почти все иранцы — мусульмане, центр города был украшен пасхальными яйцами в половину человеческого роста. Таким образом, в Иране продемонстрировали толерантность, объяснили журналистам.

Основной темой переговоров на международную тематику стали отношения с США . В частности, председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Алаэддин Боруджерди призвал укреплять взаимодействие в целях противостояния агрессивной политике и противоправным санкциям Вашингтона. Он выразил обеспокоенность тем, что американские власти не проявляют уважения к ядерной сделке, которая была закреплена резолюцией СБ ООН

Вячеслав Володин тоже затронул эту проблему, начиная визит. Отвечая на вопросы иранских журналистов, он выразил надежду, что в США восторжествует разум, и они не выйдут из ядерной сделки. Говоря о санкциях, спикер заметил, что США пытаются с их помощью сдержать развитие обеих стран. Он заверил, Москва , в отличие от Вашингтона, строит отношения с другими государствами без двойных стандартов, на принципах невмешательства в дела суверенных государств.

На такой же основе Россия взаимодействует с Ираном, и парламентарии намерены внести свой вклад в развитие отношений. Госдума и Меджлис в ходе визита создали комиссию высокого уровня по сотрудничеству. Данный механизм, как заверил Вячеслав Володин, не рядовой, он используется только при наличии перспективы развития отношений с содержательной повесткой. «Задача парламентов наших стран законодательно обеспечить те договоренности, которые принимаются на уровне наших глав государств», — сказал Володин журналистам после подписания соглашения о комиссии вместе с главой Меджлиса Али Лариджани. В рамках нового формата Россия и Иран намерены обмениваться законотворческим опытом и координировать свою деятельность в международных организациях. Такие важнейшие вопросы как борьба с терроризмом и наркотрафиком, а также экономическое сотрудничество — все это войдет в круг внимания членов комиссии, сообщил Володин. Али Лариджани, кроме того, призвал содействовать бизнес-связям.

И такие контакты активно налаживались уже в ходе визита — парламентарии приняли участие в деловом форуме двух стран. Как заявил спикер Госдумы, большая часть расчетов между странами уже приходится на рубли. Но потенциал сотрудничества пока не раскрыт. Нельзя ограничиваться крупными энергетическими и инфраструктурными проектами, заявил глава нижней палаты парламента РФ. Между тем в перспективе, по его словам, объем инвестиций в иранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов. Этому поможет создание свободной экономической зоны Ирана с ЕврАзЭС, работа над которой уже близится к завершению.