Великобритания и Франция вслед за другими западными странами обвинили Асада в химатаке в Думе 

Власти Великобритании и Франции присоединились к другим западным странам и осудили
химическую атаку
в сирийском городе Дума, где, по данным экспертов, погибили и пострадали десятки человек. Лондон и Париж возложили ответственность за трагедию на режим президента Башара Асада в то время, как в Москве
заявляют
об отсутствии доказательств самого факта химатаки.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Дипломаты сошлись на необходимости «дать жесткий ответ» Асаду, который, по мнению Лондона и Парижа, несет ответственность за неоднократное использование химоружия против местных жителей с 2014 по 2018 год, пишет
City A. M.
Джонсон и Ле Дриан договорились о сотрудничестве для недопущения «безнаказанности тех, кто использует это варварское оружие». По их словам, в ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 апреля необходимо рассмотреть весь спектр ответных мер против сирийского режима из-за химатаки в Думе.
Ранее, 9 апреля, власти Германии осудили использование химоружия в Думе и также возложили ответственность за произошедшее на Асада. «Действия режима Асада отвратительны», — заявил на пресс-конференции представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в 10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, еще десятки могут находиться в тяжелом состоянии.
Американские власти сразу обвинили в атаке армию Асада, а также возложили ответственность на Россию и Иран, которые поддерживают режим сирийского президента. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену», — заявил президент Дональд Трамп.
В Дамаске и Москве категорически отрицают информацию о новом применении химического оружия в Восточной Гуте, называя материалы о бомбе с отравляющим веществом фейковыми.
Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучает информацию из доступных источников относительно возможного применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор организации, турецкий дипломат Ахмет Узюмджю.