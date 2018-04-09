ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу — Минобороны

ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор в ночь на понедельник, 9 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака произошла в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени. По данным ведомства, два самолета F-15 нанесли удар восемью управляемыми ракетами с территории Ливана . ВВС не заходили в воздушное пространство Сирии

Отмечается, что три ракеты достигли западной части аэродрома, еще пять сбили ПВО Сирии. Во время атаки российские советники не пострадали.