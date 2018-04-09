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ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу — Минобороны
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ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу — Минобороны 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор в ночь на понедельник, 9 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака произошла в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени. По данным ведомства, два самолета F-15 нанесли удар восемью управляемыми ракетами с территории Ливана. ВВС не заходили в воздушное пространство Сирии.
Отмечается, что три ракеты достигли западной части аэродрома, еще пять сбили ПВО Сирии. Во время атаки российские советники не пострадали.
Ранее в Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по сирийскому военному аэродрому.
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ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу – Минобороны В 2017 году предотвратили 25 терактов, координировавшихся через мессенджеры "Адмирал Кузнецов" назвали худшим авианосцем в истории
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