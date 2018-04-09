Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна

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Он добавил, что сирийский кризис решить военным путем невозможно.

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