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В Анкаре уточнили, когда турецкие войска покинут Африн
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Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
Турецкая армия покинет сирийский Африн после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Как заявил ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.
"Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас — найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда", — сказал Боздаг журналистам.
Он добавил, что сирийский кризис решить военным путем невозможно.
Генштаб ВС (вооруженные силы) Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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