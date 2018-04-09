Лавров назвал удар по авиабазе в Сирии «опасным развитием событий»

«С ударами, конечно, надо разбираться. Это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные — и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», — отметил глава МИД РФ , добавив, что Вашингтон отрицает, что эти удары наносил кто-то из их союзников. По мнению Лаврова, происходящее «лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно».

"Там появились игроки, которых никто не приглашал, которые сами себя пригласили под предлогом уничтожения ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ ), борьбы с терроризмом, а потом наравне с этими стали появляться и другие цели, как анонсируемые, так и тщательно скрываемые, — заявил министр. — По факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп , и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена".

Лавров также напомнил об обязательствах, которые на себя взяла Москва перед Дамаском . «Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии — знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН », — заявил министр.

По словам Лаврова, Россия выступает за честное расследование сообщений о химатаках в Сирии. «Когда требуют расследования, честного и немедленного, мы только за. Но когда это расследование основывается на необходимости прийти в заданную точку, а заданная точка — это сделал Асад при поддержке Путина, — здесь серьезного разговора не получается», — отметил он. Министр полагает, что обвинения в адрес Дамаска используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании. «Уверен, что многие видели эти кадры, когда детей, взрослых, поливают обильно из ведер, причем делают это люди, которые никак ничем не защищены для защиты от возможного воздействия от того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь. Это все очень напоминает и кадры годичной давности, когда так называемые „белые каски“, которые доказали уже свою жульническую природу, без каких-либо специальных средств защиты работали с воронкой, которая, по утверждению этих же „белых касок“, образовалась в результате сбрасывания бомбы с зарином. Все серьезные ученые просто пожимали плечами», — отметил Лавров.