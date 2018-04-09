В Центре по примирению не нашли следов применения химоружия в Сирии

Осмотр в сирийском городе Дума , где по сообщениям активистов «Белых касок», якобы принялось химическое оружие, опроверг эти заявления. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли никаких следов использования отравляющих веществ.

"Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ, — говорится в официальном сообщении Центра. — Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили «белые каски», не применялось".

В Центре назвали фальшивкой «распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки».

"Белые каски" — это группа людей, которая профессионально занимаются подделкой и фальсификацией различных новостей, — говорится в заявлении Центра. — Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков".