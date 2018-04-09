Ещё
В посольстве Израиля в РФ отказались комментировать ракетный удар в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве Израиля в РФ отказались комментировать ракетный удар в Сирии 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Посольство Израиля в РФ не будет комментировать ракетный удар по сирийскому аэродрому «ТИФОР», во время которого предположительно погибли 14 человек. Об этом в эфире НСН заявил советник по связям с прессой посольства Израиля в России Алекс Кагальский.
«No comments», — заыявил НСН Кагальский.
Напомним, ранее министерство обороны России обвинило в ракетном ударе Израиль. По информации военного ведомства, удар управляемыми ракетами по аэродрому в Сирии был нанесён с территории Ливана 9 апреля с 3:25 до 3:53 по московскому времени. Сделано это было при помощи самолётов F-15, которые принадлежат ВВС Израиля. В результате пять ракет были уничтожены, ещё три достигли западной части аэродрома.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Минобороны РФ обвинило Израиль в ударах по аэродрому в Сирии Во время авиаудара по сирийской авиабазе «Тийфор» погибли 14 человек Госдеп обвинил Москву и Дамаск в «возможной химатаке» в Думе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул78
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия143
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина27
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
04:34
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Общество Новости Москвы
01:22
Названы сроки запуска электробусов в столице
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение