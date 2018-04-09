В посольстве Израиля в РФ отказались комментировать ракетный удар в Сирии 

Посольство Израиля в РФ не будет комментировать ракетный удар по сирийскому аэродрому «ТИФОР», во время которого предположительно погибли 14 человек. Об этом в эфире НСН заявил советник по связям с прессой посольства Израиля в России Алекс Кагальский.
«No comments», — заыявил НСН Кагальский.
Напомним, ранее министерство обороны России обвинило в ракетном ударе Израиль. По информации военного ведомства, удар управляемыми ракетами по аэродрому в Сирии был нанесён с территории Ливана 9 апреля с 3:25 до 3:53 по московскому времени. Сделано это было при помощи самолётов F-15, которые принадлежат ВВС Израиля. В результате пять ракет были уничтожены, ещё три достигли западной части аэродрома.