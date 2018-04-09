В посольстве Израиля в РФ отказались комментировать ракетный удар в Сирии

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Минобороны РФ обвинило Израиль в ударах по аэродрому в Сирии

Во время авиаудара по сирийской авиабазе «Тийфор» погибли 14 человек

Госдеп обвинил Москву и Дамаск в «возможной химатаке» в Думе