Ещё
ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор. Российские граждане не пострадали, заявили в Минобороны РФ.
"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", — отметили в Минобороны РФ.
Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома.
"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — заявили в Минобороны.
Удар совпал с угрозами США, стратегического союзника Израиля в регионе.
Трамп заявил о применении химоружия в Восточной Гуте (провинция в Сирии) и о дорогой цене, которую заплатят не только Асад, но и Иран, и Россия за поддержку действующего сирийского правительства.
МИД РФ предупредило США о тяжелых последствиях, если США и союзники начнут военную интервенцию в Сирию, как это было в Афганистане и Ираке.
"Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", — заявили в МИД РФ.
Генштаб Вооруженных сил России предупреждал ранее, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, чтобы предоставить США повод для бомбардировки Дамаска, но если в зоне предполагаемого удара авиацией США окажутся российские военные, то американские ракеты и их носители будут уничтожены.
В МИД РФ заявили, что, несмотря на информационные атаки, регион будет освобожден от террористов.
Вести Экономика: последние новости
ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу Разборки в НАТО: Франция начнет войну с Турцией? Новак: компании РФ уже осуществляют проекты в Сирии
 Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул83
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия145
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»107
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина27
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй49
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
04:34
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Общество Новости Москвы
01:22
Названы сроки запуска электробусов в столице
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение