ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", — отметили в Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома.

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — заявили в Минобороны.

Удар совпал с угрозами США , стратегического союзника Израиля в регионе.

Трамп заявил о применении химоружия в Восточной Гуте (провинция в Сирии) и о дорогой цене, которую заплатят не только Асад, но и Иран , и Россия за поддержку действующего сирийского правительства.

Ираке. МИД РФ предупредило США о тяжелых последствиях, если США и союзники начнут военную интервенцию в Сирию, как это было в Афганистане

"Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", — заявили в МИД РФ.

Генштаб Вооруженных сил России предупреждал ранее, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, чтобы предоставить США повод для бомбардировки Дамаска , но если в зоне предполагаемого удара авиацией США окажутся российские военные, то американские ракеты и их носители будут уничтожены.

В МИД РФ заявили, что, несмотря на информационные атаки, регион будет освобожден от террористов.