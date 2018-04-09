Во время авиаудара по сирийской авиабазе «Тийфор» погибли 14 человек 

О 14-ти погибших во время ракетного удара по авибазе «Тийфор» в Сирии сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По информации Центра, среди жертв несколько иранцев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что авиаудар велся ВВС Израиля. Ракеты были запущены территории Ливана, при этом самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии. Подразделения ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, еще три долетели до авиабазы «Тийфор», пишут «Известия».
В Минобороны РФ сообщили, что среди российских военных советников в Сирии в инциденте никто не пострадал.
Израиль пока не прокомментировал произошедшее.