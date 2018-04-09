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Клинцевич рассказал, кто мог атаковать сирийскую базу
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Клинцевич рассказал, кто мог атаковать сирийскую базу 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лишь пять-шесть стран обладают орудием, с помощью которого была атакована сирийская военная база, в их числе США, Великобритания и Германия, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
"Есть лишь немного игроков, которые могли осуществить эту операцию и заинтересованы в ней, пять-шесть стран, которые могли применить это оружие. В их числе США, Германия и Великобритания", — сказал он.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.
Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.
Источник, близкий к администрации США, позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии. А израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя генштаба французской армии Патрика Штайгера сообщило, что Франция не наносила авиаудар по сирийской авиабазе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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