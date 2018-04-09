Клинцевич рассказал, кто мог атаковать сирийскую базу

"Есть лишь немного игроков, которые могли осуществить эту операцию и заинтересованы в ней, пять-шесть стран, которые могли применить это оружие. В их числе США, Германия и Великобритания", — сказал он.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.

Источник, близкий к администрации США , позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии . А израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>