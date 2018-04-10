Минобороны Израиля обвинило в связях с боевиками журналиста, убитого в Газе

Сами палестинцы говорят, что Ясер Муртаджа погиб от пулевого ранения, снимая в прошлую пятницу массовые протесты, против участников которых израильтяне применяли огнестрельное оружие.

"Фотограф Ясер Муртаджа был террористом… связанным с военным крылом ХАМАС . У него было звание капитана, и он с 2011 года регулярно получал зарплату от ХАМАС", — цитирует Либермана пресс-секретарь главы правительства Офир Гендельман

"Он запускал дроны для сбора информации об Армии обороны Израиля ", — добавил министр.

Родственники и коллеги погибшего журналиста отвергают обвинения Либермана. Они говорят, что Муртаджа сотрудничал с крупными зарубежными телекомпаниями и благотворительными организациями. Очевидцы, которых цитируют СМИ, рассказывают, что в момент гибели на журналисте был бронежилет с хорошо читаемой надписью «Пресса».

Муртаджа — один из трех десятков палестинцев, погибших в акциях антиизраильского протеста, которые идут вдоль границ анклава с 30 марта, приобретая наибольший размах по пятницам.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» палестинцы намерены продолжать до середины мая. Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.