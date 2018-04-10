Журналисты из исламских стран обсудят в Крыму пути борьбы с экстремизмом 

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. 23-24 апреля в Ялте состоится IV форум журналистов из мусульманских стран «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций». Об этом сообщили в пресс-службе форума.
Организатором мероприятия выступает группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" во главе с председателем, президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В международном форуме примут участие более 50 иностранных журналистов из России, Бахрейна, Египта, Ирака, Ирана, Казахстана, Кувейта, Бангладеш, Марокко, Алжира, Катара, Саудовской Аравии, Судана, Сирии, Ливана, Турции, Узбекистана, Албании, Индонезии, Йемена, Иордании и ОАЭ.
"Основной темой форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» в Ялте станет идея партнерства цивилизаций, а также обсуждение принципов информационной политики, способствующих популяризации диалога культур", — отметили в оргкомитете.